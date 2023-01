Empoli, Zanetti: “L’Inter è il top in Italia e in Europa, ma vorrei vincere contro una big”

Domani partita affascinante contro una grande squadra come l'Inter. Quali saranno le chiavi di lettura?

"La gara è molto difficile perché l'Inter sta giocando ai suoi livelli in questo momento. E il livello è top non solo in Italia anche in Europa. Quando la squadra gira ha la capacità di rendere facile una finale. Noi non possiamo ragionare troppo sull'avversario, rischiamo così di essere una vittima sacrificale. Dobbiamo invece curare certi dettagli, facendo il nostro massimo sperando che loro non siano nella loro giornata migliore e che abbiano festeggiato tanto"