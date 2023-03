Zanetti: “Inter vuol dire amore, è casa mia. Da giovane ho fatto anche il muratore”

La bandiera dell’Inter non dimentica le sue umili origini: "Mio padre faceva il muratore, durante un anno l’ho aiutato ed è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Lì ho capito tantissime cose, quanto mio padre e mia madre si sacrificassero per non far mancare nulla a me e mio fratello, lì ho capito i veri valori della vita, quelli fondamentali per l’essere umano". Il legame con la società nerazzurra è indissolubile: "Con l’Inter ho passato momenti indimenticabili. Per me vuol dire famiglia, vuol dire amore, è casa mia. Essere legato ancora adesso al club è molto importante per me". L'intervista è disponibile nel catalogo ondemand di Mola, visibile previa registrazione da app e smart tv su iOS, Android, Apple Tv, Samsung Tv e Android Tv.