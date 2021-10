Zanetti: “Ibrahimovic, grazie per Parma. Ho due foto impresse. Mi viene da ridere…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, l'ex capitano nerazzurro fa gli auguri allo svedese che domani compie quarant'anni

Domani Zlatan Ibrahimovic compie quarant'anni. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Javier Zanetti manda gli auguri al suo ex compagno di squadra ricordando due episodi in particolare. "Grazie Zlatan. Grazie per quello scudetto a Parma. Ricordo bene tutto: la partita si era messa male, avevamo tante assenze, il campo era pesante e il risultato non si sbloccava. Poi sei entrato tu. Noi lo sapevamo. Sapevamo che prima o dopo saresti entrato, sapevamo di avere un jolly da giocarci. E che jolly: hai fatto una doppietta, dopo il primo gol tutta la squadra sopra di te, poi l’abbraccio con Moratti nello spogliatoio, indimenticabile".