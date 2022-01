Zanetti: “Inter più forte in assoluto. Barella forza della natura, di Scamacca dissi…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Venezia nell'intervista alla Gazzetta dello Sport. Elogi per l'Inter, Barella e Scamacca

"In assoluto l’Inter. Anche se quando si affronta l’Atalanta in forma non ce n’è per nessuno, l’Inter è più completa. E dire che contro di loro abbiamo giocato una delle nostre migliori partite. È la mia favorita per lo scudetto".