Zanetti: “Inter, essere il capitano era una grande responsabilità. Mourinho bravo a…”

Intervistato dalla piattaforma Sorare, l'ex capitano nerazzurro ripercorre l'anno del Triplete

Intervistato dalla piattaforma Sorare, Javier Zanetti parla del ruolo di capitano che ha svolto all'Inter nel corso della sua lunga carriera in nerazzurro. "Per me famiglia è Inter. Essere il capitano era una grande responsabilità. Primo perché ero diventato capitano molto giovane ed ero capitano di grandi giocatori come Roberto Baggio, Ronaldo, Eto'o, Ibrahimovic. Un capitano non è il giocatore che grida di più o si fa riconoscere per altri motivi, un capitano fa la differenza dando l'esempio".