Zanetti: “Inter? Mi porto dentro tanto di positivo. Hanno dovuto…”

In conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Atalanta, il tecnico è tornato sulla gara con l'Inter

"L'Atalanta ha fatto un percorso incredibile, ora è diventata una grande, una squadra che si gioca lo scudetto. Gioca a memoria, con un'intensità di gioco che in Italia non ha eguali, ha un'offensività incredibile. La società ha messo a disposizione un'organico di grande livello, e l'allenatore è un punto di riferimento per tutti, per me è tra i primi due". Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, riempie di elogi la squadra bergamasca, consapevole della difficoltà della gara di domani.