C. Zanetti: “L’Inter si sta privando di un top come Hakimi: Juve già favorita”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore dell'Inter e della Juventus, Cristiano Zanetti, sulle mosse di mercato e la nuova Serie A

"Sto vedendo che in Europa, a parte il Psg, non si sta muovendo ancora nessuno. E pian piano le altre si stanno indebolendo, basta vedere il Real Madrid con Ramos. La Juve, a mio giudizio, potrebbe approfittare di questo, anche perché l'Inter non sembra avere in programma di fare grossi colpi e si sta privando di giocatori importanti come Hakimi. Smantellare per poi ricostruire non va bene, la Juve in Italia è già favorita".