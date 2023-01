Zanetti: “Kakà? Grande campione, quando partiva era difficile da fermare”

Intervenuto ai microfoni di Calcio.com, Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato così di Kakà, suo rivale ai tempi del Milan: "Ci siamo affrontati tante volte, anche in nazionale: è un grandissimo campione. Il primo Kakà del Milan era devastante: quando partiva con la palla al piede, era molto difficile da fermare. In un derby partimmo entrambi da metà campo, lui con la palla al piede: io entrai in scivolata prima che lui crossasse.