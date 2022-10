Zanetti esalta Lautaro: “Sta crescendo stagione dopo stagione, ha capito subito che…”

Javier Zanetti ha parlato di Lautaro nel nuovo episodio de 'I Fantastici 10', la mini-serie visibile sul sito di statistiche CALCIO.com. Si parla di un Toro giovanissimo: "Si vedeva che aveva un grande futuro -racconta-. Parlai con Milito quando il ragazzo iniziava a fare i primi passi nel Racing; poi ha esordito in prima squadra, ma si vedeva che era un giocatore che poteva aspirare a molto di più. Lui ha accettato subito la nostra proposta, quando si pensava che magari potesse andare in un altro club. Ma poi dopo una lunga trattativa ha firmato con noi. Sono molto contento che Lautaro sia qui all'Inter. Tutto quello che sta dimostrando conferma la visione che avevamo noi. Sta crescendo stagione dopo stagione, è diventato un punto di riferimento sia per noi che per la nazionale argentina".

Le qualità di Lautaro secondo Javier: "É molto generoso con la squadra, aiuta tantissimo anche in fase difensiva. Ha grande tempismo per il colpo di testa, ha segnato tanti gol così, e poi è uno che chiede sempre la profondità perché ha grande forza sulle gambe e per questo ha anche un bel dribbling. É sempre stato un ragazzo responsabile, molto professionale. Ha capito subito che è arrivato in un grande club e lo dimostra domenica dopo domenica. Penso che si senta bene insieme a noi e per questo sta facendo molto bene. Altre qualità? È un grande cuoco, cucina bene anche l'asado. Offre queste grandi tavolate di carne ai compagni per fare gruppo ed è una cosa molto positiva".