Zanetti: “Lautaro? All’Inter da 5 anni e oggi è il nostro leader. Migliora continuamente”

Intervistato dal programma Todo Pasa, Javier Zanetti ha parlato di Lautaro Martinez. Il vicepresidente dell'Inter ha elogiato il Toro per la sua crescita da quando veste la maglia nerazzurra: "All'epoca sentii l'intervista in una partita del Racing dove segnò tre gol e lui rispose: 'Sono contento per i gol, ma non sono contento perché ho giocato male'. Aveva 19 anni ed era già molto esigente con se stesso".