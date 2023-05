Zanetti: “Lautaro? Non sono preoccupato. Sul Real non ci è venuto in mente…”

È stato anche al suo matrimonio di recente, ma la storia di Lautaro Martinez racconta che fin dal suo arrivo Javier Zanetti è stato per lui un punto di riferimento. E quando a Pupi chiedono del futuro del giocatore nerazzurro lui non ha dubbi: «Sono tranquillo perché lo conosco ed è contento di noi. Vedo cosa rappresenta e com'è. Non ci è venuto in mente nulla su una possibilità che il Real Madrid lo voglia, non sono preoccupato», ha detto.