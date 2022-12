Zanetti, messaggio per Vialli: “Un guerriero, grande uomo e grande campione”

Le condizioni di Gianluca Vialli lasciano con il fiato sospeso il mondo del calcio e non solo. Tra i tanti messaggi raccolti da La Gazzetta dello Sport c'è anche quello di Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter: "Un augurio di grande forza in questo momento di difficoltà. Gianluca è un guerriero che sta lottando e ce la sta mettendo tutta, nella speranza che possa guarire e vincere questa che è la partita più importante di tutte. Ho un grande ricordo di lui, come uomo e come campione. Ero giovanissimo quando sono arrivato in Italia e Vialli era già un campione affermato: affrontarlo era emozionante, anche se molto complicato...".