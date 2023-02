Zanetti: “Messi all’Inter? Ci siamo parlati quando c’è stata l’opportunità ma…”

A Dazn Javier Zanetti ha risposto così alla domanda sulla possibilità, in passato, di vedere Messi all'Inter:

Nel corso di un'ampia intervista concessa a Dazn , Javier Zanetti ha risposto così alla domanda sulla possibilità, in passato, di vedere Messi all'Inter:

"Ci siamo parlati io e lui quando c'era questa possibilità. Sono rimasto sorpreso quando ha lasciato il Barcellona, realisticamente non possiamo competere con realtà con PSG e le squadre di Premier adesso, economicamente non siamo in grado"