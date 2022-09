Zanetti: “Messi? La parata di Julio Cesar valse la Champions. Io e Samuel…”

"Ho avuto il privilegio di giocare con Lio in nazionale quando lui iniziava il suo percorso. Lì si vedeva che era un giocatore che si distingueva da tutti gli altri, perché faceva delle cose che non ho visto fare a nessun altro. Grande velocità, grande dribbling, forte fisicamente. Stiamo parlando di uno dei migliori di tutti i tempi".

"Io del suo sinistro ricordo ancora la parata di Julio Cesar. È stata la parata della partita, anche per la vittoria della coppa. Se avesse fatto gol, per noi sarebbe stato molto complicato. Leo è talento puro, è l'essenza del calcio. Samuel e io eravamo diffidati e se avessimo preso un cartellino giallo ci saremmo persi la finale. Messi giocava dalle nostre parti e quindi pensavamo ‘minimo una volta andrà via’. Per fortuna non è andata così, abbiamo fermato sia lui che tutto il Barcellona".