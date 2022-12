Zanetti su Pelè: “Una leggenda eterna, fonte di ispirazione per sempre”

"Una leggenda eterna, un vero simbolo dello sport, un’ispirazione da sempre e per sempre". Javier Zanetti , ex capitano e oggi vice presidente dell'Inter ha dedicato il suo pensiero a Pelé scomparso in seguito ad una malattia ad 82 anni. In posa con lui nella foto postata, il calciatore argentino ha raccontato il dispiacere per la perdita di uno dei calciatori più amati di tutti i tempi.