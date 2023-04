Zanetti: “Le possibilità di ripeterci contro il Milan le stesse che avevamo contro l’Inter”

"Noi veniamo da una partita altrettanto importante, la gara che dovevamo vincere e ci siamo riusciti - ha aggiunto -. Ora come obiettivo abbiamo il mantenimento della grande attenzione che abbiamo trovato nell'ultima partita al di là dell'avversario. Non so se il Milan avrà la testa alla Champions League. Il Milan ha una rosa talmente ampia e livellata che se farà cambi o no a noi cambierà poco. Non credo ci sia un vantaggio sul fatto che il Milan possa giocare in settimana. Queste grandi squadre sono abituate a giocare tante partite, mentalmente per loro tutte le partite e tutte le competizioni sono importanti".