Zanetti ricorda Madrid: “L’emozione è ancora tanta, una squadra fatta da uomini. Sempre e solo Inter”

Dieci anni fa, proprio il 22 maggio, l’Inter si laureava campione d’Europa coronando una stagione storica con il Triplete. Il capitano di quella squadra Javier Zanetti, ora vicepresidente del club, ha così ricordato la data storica sui social:

22 maggio 2010, Madrid, stadio Bernabéu. Sono passati 10 anni. L’emozione è ancora tanta, la stessa, fortissima. Inspiegabile a parole. Una società compatta, una squadra composta da uomini prima che calciatori, i nostri tifosi unici come sempre e per sempre. Insieme, tutti allineati per coronare un sogno. ⠀

Oggi – dieci anni dopo – guardo negli occhi i miei figli e racconto loro quanto sono orgoglioso di far parte della storia di questo club. ⠀

Sempre e solo INTER!