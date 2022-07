Empoli, Zanetti: “Satriano giovane di grande talento. Ne cito altri tre”

Parola a Paolo Zanetti. Così il nuovo allenatore dell’Empoli nell’intervista esclusiva rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “D’accordo col direttore sportivo Accardi, abbiamo inserito giovani di grande talento come Satriano o De Winter insieme a quelli di casa. Ne cito due, Baldanzi e Fazzini. È appagante per un tecnico non solo allenare ma contribuire a far crescere potenziali campioni con giocatori già rodati tipo Destro, che ha grande voglia. Ora servono un paio di punte con caratteristiche diverse e magari una mezzala ma la squadra é fatta all’80%, Accardi ha svolto un ottimo lavoro”.