“Siamo fratelli del mondo”: Inter, Zanetti incontra i tifosi in Sudamerica

Il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha documentato la sua visita in Sudamerica per incontrare i membri dei vari Inter Club

"Incontro con l’Inter Club America Latina e rappresentanti degli Inter Club Venezuela, Guatemala, Panama, Honduras, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Miami, Albania… We are brothers of the world!!! Fratelli del mondo!!!". Con questo post, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha documentato la sua visita in Sudamerica per incontrare i membri dei vari Inter Club. Un modo per stare vicino a chi ha il nerazzurro dentro anche dall'altra parte del mondo. Ecco il post: