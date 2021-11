Zangrillo: “777? Il Genoa è in buone mani. Milito mi ha chiamato e mi ha detto che…”

Alberto Zangrillo, nominato qualche settimana fa presidente del Genoa, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport

Professore, come potrà conciliare i suoi molteplici incarichi professionali con la presidenza del club per cui tifa da quando era bambino? E quale sarà il suo ruolo effettivo?

«Questo è un progetto a medio-lungo termine, dove dovrò cercare il bene del Genoa assecondando i desideri della proprietà. Che ha grandi ambizioni, ma aveva bisogno di una persona che si facesse interprete dei suoi obiettivi. Dovremo essere pragmatici, domenica abbiamo fatto riunioni sino alle tre di notte. Servirà un’integrazione fra la società e la città, e pure con chi dirige politicamente la Liguria. Da tifoso, dovrò però sforzarmi di lasciare da parte le emozioni, anche se non sono qui a fare la figurina o il burattino. Il mio ruolo servirà anche a 777 per essere rappresentati al meglio nella comunità genovese».

«Parlo di frequente con Diego Milito: quando ha saputo di questo mio nuovo ruolo si è felicitato con me e mi ha detto che lui è a disposizione. Lo ha fatto con il cuore di chi ha lasciato una parte importante di sé al Genoa e in Italia. Forse attraverseremo momenti difficili, ma bisogna che il popolo genoano continui a credere in noi in modo ancora più forte di prima. Sarà una rivoluzione, di sicuro non semplice. Serviranno tempo, sacrifici, metodo e sistema. Ma con 777 siamo in ottime mani».