Scommesse, nessuna squalifica per Zaniolo. Nessuna prova di puntate sul calcio

Almeno per il momento, non sono previste squalifiche per Nicolò Zaniolo nell'ambito sull'inchiesta scommesse

Almeno per il momento, non sono previste squalifiche per Nicolò Zaniolo nell'ambito sull'inchiesta scommesse. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, al momento non ci sono prove che l'ex Roma, oggi all'Aston Villa, abbia fatto puntate anche sul calcio: