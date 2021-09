Roma, gestaccio nel derby a fine partita: Zaniolo ora rischia la squalifica

Il centrocampista di Mourinho ha risposto in male modo alle provocazioni dei tifosi laziali e ora rischia una punizione dal giudice sportivo

Come aveva fatto in un altro derby l'ex giocatore giallorosso, anche lui è sceso nel tunnel degli spogliatoi toccandosi le parti intime con chiaro riferimento a qualcuno in tribuna. Ha anche fatto il gesto delle corna. I tifosi si sono divisi e se quelli delle squadre rivali si sono indignati, i romanisti hanno capito il gesto del ragazzo che durante il riscaldamento si era anche visto insultare la madre con il coro, arrivato dalla Nord, "La mamma di Zaniolo è una pu***". Durante la gara è arrivata qualche provocazione di troppo e il giocatore, dopo la sconfitta, ha reagito in malo modo. E sul gesto ora deciderà il Giudice Sportivo della Serie A: il centrocampista è a rischio squalifica.