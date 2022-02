Roma, Zaniolo cerca riscatto: “Rapporti ottimi con l’Inter, ma per lui resta la squadra che…”

Fra gli osservati speciali di Inter-Roma ci sarà sicuramente anche Nicolò Zaniolo, reduce da alcune polemiche

Fra gli osservati speciali di Inter-Roma ci sarà sicuramente anche Nicolò Zaniolo, reduce dalle polemiche in seguito alla sua rete annullata nel finale di Roma-Genoa. Per lui, ex nerazzurro, sarà una partita come sempre particolare:

"Nonostante i rapporti siano ottimi, il club nerazzurro resta sempre la società che lo ha ceduto alla Roma per appena 4,5 milioni e il 15% su una eventuale rivendita. Il tempo ha dato ragione alla bontà dell’operazione di Monchi, perché Zaniolo ora è uno dei gioielli più splendenti della corona dei Friedkin, e ha dentro tanta di quella carica da spaccare il mondo. Motivo in più per cercare la rivincita in quella che per tutti i giallorossi è terra straniera, tranne che per uno: José Mourinho da Setubal".