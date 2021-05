Zaniolo: “Si diventa uomini sbagliando. Mourinho? Un onore essere allenato da lui”

Ecco uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate dal centrocampista ex Inter e ora alla Roma, Nicolò Zaniolo, a SportWeek

Nicolò Zaniolo , ex calciatore dell'Inter e ora alla Roma, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SportWeek in uscita domani. La Gazzetta dello Sport riporta alcuni stralci della chiacchierata con il centrocampista della Nazionale , alle prese con la riabilitazione dopo l'intervento al ginocchio. "Devo migliorare, lo so. Ma si diventa uomini anche sbagliando" ha risposto il calciatore alla domanda sui suoi difetti e le cavolate annesse.

Il classe 1999 parla anche dell'arrivo sulla panchina della Roma di José Mourinho: "Siamo gasati, non vediamo l’ora di dimostrargli quanto valiamo. È un grande allenatore, ha vinto tanto. Per me è un onore essere allenato da lui. Non vedo l’ora".