Zanotti: “Inter club top, Inzaghi mi insegna tanto. Dimarco e Darmian modelli”

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Mattia Zanotti, giovane di proprietà dell'Inter, ha parlato così della sua crescita in questa stagione: «Allenarsi tutti i giorni con grandi campioni come quelli che ci sono all’Inter e con Simone Inzaghi mi ha permesso di imparare tanto in tutti gli ambiti sia per quanto riguarda il mio modo di stare in campo che per alcuni aspetti fuori dal campo. L’Inter da questo punto di vista è un club veramente top e poi in questa stagione la squadra ha centrato tanti obiettivi. Anche in Primavera con Cristian Chivu, pur avendo avuto poche occasioni di giocare perché sono stato tanto con la prima squadra, mi sono sempre trovato bene perché è veramente una bella squadra. Purtroppo non siamo riusciti a centrare i play off in questa stagione, ma ho veramente imparato tanto e sono cresciuto sia dentro che fuori dal campo».