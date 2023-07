Zanotti: “Sono contentissimo di essere al San Gallo, mi hanno voluto tanto”

Il terzino destro classe 2003 lascia l'Inter e si trasferisce in prestito in Svizzera: ecco come si è presentato ai suoi nuovi tifosi

L'ormai ex capitano della Primavera nerazzurra ha voluto presentarsi così ai suoi nuovi tifosi: "Sono originario di Lonato del Garda, ho giocato per 5 anni nell'Inter e ora sono qui a San Gallo per un anno. Sono contentissimo di essere qui. Le mie miglior qualità probabilmente sono la velocità e la forza: sono un terzino destro che può giocare anche a sinistra. Spero di dare il meglio per questo club perchè mi ha voluto tanto. Ai tifosi: spero di vedervi presto allo stadio!".