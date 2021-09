Inter-Zapata, CdS: “Qualcosa di più di un flirt estivo. E c’è un retroscena”

Zapata-Inter? L’Atalanta lo valutò 50 milioni ma non era disposta a separarsi da uno dei leader di Gasperini

«N on è tempo per noi». Si può riassumere così la love story estiva tra Inter e Zapata, durata davvero poco, giusto il tempo di capire chi avrebbe preso il posto di Romelu Lukaku". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla trattativa Inter-Zapata. Il colombiano è stato vicino all'Inter ma per Gasperini era ed è insostituibile, a maggior ragione a poche settimane dalla fine del mercato. "Queste le motivazioni che hanno spinto l’Atalanta a rispedire indietro gli assalti dell’Inter prima che il club di Viale della Liberazione virasse con determinazione verso la Capitale, per chiudere l’affare Dzeko", aggiunge il quotidiano che rivela però anche un retroscena.