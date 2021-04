Zapata: “Inter la più forte? No, hanno vinto ma ci hanno sofferto. Loro primi perché…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Duvan Zapata torna sulla sconfitta contro l'Inter

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Duvan Zapata risponde a chi spesso lo paragona a Romelu Lukaku . L'attaccante dell'Atalanta non vede tante similitudini con Big Rom: "Non siamo così simili. Sta facendo un grande campionato, ma pure lui ha faticato prima".

«In sincerità… No. Hanno vinto, ma ci hanno sofferto, come tutte le volte che ci hanno affrontato. Poi non sempre i risultati rispecchiano i meriti. Io credo che l’Inter sia prima perché ha avuto più tempo per lavorare sui dettagli, dopo essere stata eliminata in Europa».