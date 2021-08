Pedullà: “Zapata, muro forse definitivamente alto. Inter, tre nomi: anche Belotti ma…”

Così Pedullà su Zapata: "C'è muro alto, forse definitivamente alto dell'Atalanta: non bastano 30 milioni di euro più bonus e la Dea non ha un sostituto"

Continua in casa Inter la ricerca dell'attaccante di livello da regalare a Simone Inzaghi per completare il reparto offensivo. Sembra però farsi sempre più complicata la pista che porterebbe a Duvan Zapata, come spiega Alfredo Pedullà: "C'è muro alto, forse definitivamente alto dell'Atalanta: non bastano 30 milioni di euro più bonus e la Dea non ha un sostituto. L'Inter proporrà quindi altri nomi ad Inzaghi nel giro di 48 ore: sicuramente Correa, è stato proposto Thuram che ha però una valutazione alta, e Belotti, non al primo posto".