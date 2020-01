Inter-Atalanta, Zapata sfida Lukaku: Gasperini pronto a rilanciare il bomber colombiano

La sfida tra Inter e Atalanta sarà anche l’occasione di vedere uno di fronte all’altro due degli attaccanti più forti del campionato, Duvan Zapata e Romelu Lukaku. L’attaccante colombiano, obiettivo di mercato dei milanesi nello scorso mercato estivo, è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dal campo. Così scrive il Corriere dello Sport: “Il match di questa sera al “Meazza” non è soltanto lo scontro tra Inter-Atalanta con annessi e connessi, ma anche e forse con ancor più curiosità il duello tra i due celebri “armadi” del nostro campionato: Zapata da una parte e Lukaku dall’altra“.

“Tornando al “duello” a distanza tra lui e Lukaku potrebbe proprio essere quello capace di fare la differenza in quanto si basa sulla facilità di andare a rete dei due. E’ vero che l’atalantino al momento non ha la condizione fisica e mentale dell’interista, ma se Gasp lo getta in mischia non è da sottovalutare, conoscendo la sua grinta e la voglia di rivincita dopo tanta assenza. Una cosa comunque è certa, al di là di come andrà a finire questa sera: entrambi rappresentano il top dei bomber del nostro campionato, sono i beniamini intoccabili delle loro tifoserie, desiderati dai maggiori club non solo italiani, coccolati quasi dai propri compagni di ventura“.