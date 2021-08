CdS – Inter, Zapata unica opzione per il dopo Lukaku: si tratta con l’Atalanta

L'attaccante colombiano viene considerato la vera alternativa al bomber belga: Milano è una destinazione gradita

L'Inter ha scelto: in caso di cessione di Romelu Lukaku il prossimo attaccante nerazzurro sarà Duvan Zapata. La trattativa, come scrive il Corriere dello Sport, può partire a breve: "L'Inter andrà dritta su Duvan Zapata per la sempre più probabile sostituzione di Romelu Lukaku. Il colombiano dell'Atalanta è di gran lunga la prima opzione della dirigenza e di Simone Inzaghi, tanto è vero che l'Atalanta e l'entourage dell'attaccante della Dea sono già stati avvertiti. I rapporti tra gli Zhang e i Percassi sono ottimi esattamente come quelli tra gli altri dirigenti dei club. Affare in discesa? Non proprio perché le valutazioni non collimano e perché la Dea prima di cedere il suo centravanti vuole essere sicura di avere in mano il sostituto ovvero Tammy Abraham che, guarda caso, arriverà dal Chelsea per 40 milioni.