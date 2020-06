L’ex difensore dell’Inter, ora al Pescara, Gabriele Zappa ha parlato del suo passato in nerazzurro intervenuto negli studi di Sky Sport:

“Mi sarebbe piaciuto esordire con la prima squadra dell’Inter in gare ufficiali. Sarebbe stato realizzato un sogno che avevo da bambino. Però non ho rimpianti, ognuno ha il suo tempo e se sarò bravo riuscirò a riconquistare quello che non sono riuscito a fare qualche anno fa”.