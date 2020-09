Ex Inter, Zappa è un nuovo giocatore del Cagliari: “Contentissimo. Maicon il mio idolo”

Si aprono le porte della Serie A per Gabriele Zappa: il difensore classe ’99, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, dopo un’ottima stagione con la maglia del Pescara approda a Cagliari. Queste le sue prima parole da giocatore rossoblu: “È una grandissima emozione, essere qua in un club così prestigioso, è un sogno che avevo fin da bambino, sono contentissimo. Dalla Primavera alla Serie B è stato un grande salto, ora mi aspetto ancora qualcosa in più, l’asticella si è alzata. Non sarà facile, ma sono davvero contento, ho tanta voglia di imparare e fare bene. Il mio idolo? Quando ero piccolo era Kakà. Poi, iniziando a fare il terzino, il mio idolo è diventato Maicon, mi sono sempre ispirato a lui“.