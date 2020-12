Inter, attenta ai giovani del Cagliari. Sarà una partita speciale per Zappa

Quello che oggi affronterà l’Inter alla Sardegna Arena sarà un Cagliari molto giovane, soprattutto in difesa, ma non per questo meno sfrontato e determinato. Fra i tanti gioielli di casa rossoblù, senza dubbio Zappa, autore di un grande inizio di stagione e pronto a giocare una partita speciale, dati i trascorsi nelle giovanili nerazzurre:

“Giovani, belli e sfrontati. Il Cagliari di Eusebio Di Francesco contro l’Inter proverà a giocare la carta della voglia di emergere dei tanti ragazzi rossoblù. In particolar modo in difesa, dove il tecnico pescarese è orientato a confermare la coppia di giovanissimi, formata dall’azzurrino Under 21 Andrea Carboni (classe 2001) e dal nazionale polacco Sebastian Walukiewicz (2000), anche contro il miglior attacco del campionato (…). Non solo i piccoli gioielli di casa. Di Francesco contro l’Inter metterà in mostra tutta la giovane argenteria del negozio rossoblù. In campo anche i due 1999 Sottil e Zappa (…). Per l’ex Pescara quella con l’Inter sarà una sfida speciale: per lui cresciuto proprio nel settore giovanile nerazzurro, prima del passaggio in B l’anno scorso a Pescara“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)