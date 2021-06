Sky – Inter su Zappacosta, ma la Fiorentina ci prova: è una delle prime scelte

Sull'esterno del Chelsea c'è l'interesse della Viola: i dettagli

L'Inter continua il suo casting per la fascia destra nel caso in cui dovesse partire Achraf Hakimi e negli ultimi giorni è emerso il nome di Davide Zappacosta, che non rientra nel progetto del Chelsea ed è in uscita. Sull'esterno, però, non ci sono solo i nerazzurri: secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, anche la Fiorentina starebbe cercando di prenderlo. Non è facile, ma Zappacosta rappresenta una delle prime scelte per quel ruolo.