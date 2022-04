Ex Inter, Zarate: già finita con lo Juventude. “Cerco squadra in Argentina”

L'ex attaccante della Lazio e del club nerazzurro aveva firmato con la società brasiliana ma ha deciso di tornare nel suo Paese

Con lo Juventude aveva firmato a febbraio. Ma ha deciso di lasciare il Brasile e tornare in Argentina e ora cerca squadra. L'ex giocatore dell'Inter e della Lazio, Mauro Zarate ha spiegato: «Sono venuto ad allenarmi con i ragazzi, mi aiuta mentre aspetto di firmare con un club argentino. Ho deciso di andare in Brasile, ma poi ho deciso di tornare per motivi familiari, ho preferito rimanere qui. Voglio continuare a giocare».