UFFICIALE – Ex Inter, Mauro Zarate riparte dal Brasile: giocherà nell’América

Dopo aver risolto il contratto col Boca Juniors, l'ex nerazzurro riparte dal campionato brasiliano

"Mauro aárate, 34 anni, aggiunge esperienza alla squadra e la rafforza per competere nel campionato brasiliano. Arriva con un contratto fino alla fine della stagione 2021. Con un grande curriculum, Zarate ha iniziato la sua carriera al Vélez, passando per squadre europee come Inter, Lazio, Fiorentina, West Ham, Queens Park Rangers, Birminghan e Watford. Dal 2017, l'attaccante era al Boca Juniors, dove ha vinto due campionati argentini", si legge sul sito del club brasiliano.