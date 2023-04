Zauri: “Inter, con la Lazio è quasi l’ultima spiaggia. Se domenica…”

Intervistato da Cittaceleste, Luciano Zauri ha parlato dell'attesa Inter-Lazio, gara fondamentale soprattutto per i nerazzurri a caccia del quarto posto. "La Lazio non si gioca tutto in una partita, per l’Inter invece è quasi l’ultima spiaggia. I biancocelesti hanno ancora tante partite e, secondo me, hanno anche un piccolissimo vantaggio rispetto alle altre che potrebbe permettere di sbagliare un’altra gara, anche se ovviamente speriamo di no. La Lazio in questo momento deve ripartire e in ogni partita provare a vincere. Se dovesse riuscirci domenica butterebbe fuori l’Inter dalla corsa Champions”.