Intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio del Torino contro il Verona, l’attaccante granata Simone Zaza ha parlato delle trattativa con l’Inter nello scorso mercato di gennaio:

“Inter? C’era la possibilità, come in ogni sessione di mercato, ma ho scelto di restare a Torino. Si è detto che volevo andare via, ma io ho sempre fatto bene dove sono stato, a parte la parentesi al West Ham”.