Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha risposto così alla domanda sulla possibilità che Allegri vada alla Roma:

“Ho parlato con Max, era a cena con un amico. Non credo nemmeno se sappia riconoscere Tiago Pinto. E poi non fanno una cosa così in un albergo come quello dove vanno tutti. E’ un gossip divertente però ci sono possibilità che Fonseca vada via ed arrivi Allegri alla Roma in estate”.