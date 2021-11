Zazzaroni: “Barella non stava bene e si vedeva. Non ha ricordato lontanamente…”

L'analisi del giornalista: "Non mi conforta, stavolta, l’ottimismo di Roberto: non sempre la speranza e la fiducia sono risorse"

Insomma, l’abbiamo buttata via in malo modo: una fortuna caduta dall’alto (e dal Var) ha provato a darci una grossa mano a un minuto dalla fine, ma non siamo stati capaci di sfruttare l’opportunità, solo in parte meritata. Poveri fin dall’inizio, noi, autori di un primo tempo sconsolante, in cui la paura di sbagliare e la conseguente, insospettabile imprecisione di battuta hanno prevalso su buone intenzioni, obiettivi e urla di Mancini. Perfino l’impegno profuso nella ripresa non ha prodotto un gioco di qualità e un numero accettabile di occasioni.