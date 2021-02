Zazzaroni: “Barella spaventoso. Zhang cerca soci? No, sta cercando di vendere tutto”

Ai microfoni di Radio Deejay Football Club in onda su Radio Deejay, Ivan Zazzaroni ha tessuto le lodi di Barella ma ha parlato anche della cessione dell’Inter:

“Spaventoso. Quando era al Cagliari dissi che dopo un anno sarebbe andato in Nazionale ma anche io non mi aspettavo diventasse così. Scambio Dzeko-Sanchez? Era improponibile come scambio, era solo un discorso di Tiago Pinto e alcuni procuratori. L’Inter l’avrebbe fatto subito sicuramente, poi è saltato tutto. Zhang sta cercando soci? Zhang sta cercando di vendere tutto e non c’è una seconda istanza. Si parla di Fortress ma ce ne sono altri”.