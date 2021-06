Zazzaroni: “Conte, prezzo ad addio Inter. Una risposta arriva dai bookmaker”

L'editoriale del giornalista che parla dell'addio dell'ex allenatore nerazzurro e delle previsioni degli scommettitori sulla prossima stagione

"Una risposta significativa arriva indirettamente dai bookmaker. Per gli esperti della Snai la favorita torna a essere la Juventus (2,25), l’Inter è data a 2,75, l’Atalanta a 6,5, il Milan a 10, il Napoli di Spalletti a 12, la Roma di Mourinho a 15 e la Lazio, dopo l’ufficialità di Sarri, scende da 50 a 40. Possibile che siano state sufficienti la partenza di Conte e la sostituzione di Pirlo con Allegri (cinque scudetti in altrettanti anni, ma anche due stagioni senza panchina) per modificare sensibilmente i contenuti tecnico-tattici e la competitività delle due squadre? In fondo l’Inter non ha annunciato dismissioni importanti: per aggiustare temporaneamente i conti, Zhang ha parlato di una sola uscita tra i titolari, non di due o tre", sottolinea.