Zazzaroni, direttore del CorSport, a Radio Dee Jay ha affrontato la questione delle Nazionali e del coronavirus: «Brozovic non so se dipende da Vida o meno. Marotta ha detto da quelle cose ieri, ma penso che in questo il momento il calcio sia un settore che debba fare da solo perché ci sono altri settori nei quali il governo è impegnato», ha detto.

(Fonte: Football Club)