Zazzaroni: “Calcio in grandissima difficoltà, abbiamo una Lega allucinante. Il Governo…”

Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così delle ultime dal fronte Lega

"Abbiamo una Lega allucinante, il calcio è in grandissima difficoltà. Non solo il campionato è falsato, tutta la nostra vita è falsata. Pensare che il calcio sia regolare quando il resto non lo è, mi pare allucinante. Ho la sensazione che il Governo voglia chiudere gli stadi in maniera temporanea per 2 settimane".