Zazzaroni: “Escludo la vittoria della Lazio a San Siro”. Caressa: “A sorpresa dico…”

Intervenuti a Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno espresso i loro pronostici per Inter-Lazio. "A sorpresa dico X", il pensiero di Fabio Caressa che però aggiunge: "Ma la Lazio deve fare qualcosa in difesa, non può andare avanti così". Il direttore del Corriere dello Sport, Zazzaroni, è parzialmente d'accordo: "Metto la doppia, dico 1X. Difesa Lazio? In Serie A non si può prendere un gol come quello di Di Francesco".