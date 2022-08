Zazzaroni su Casadei: “Mi faccio una domanda. Troppa attenzione per un 19enne che…”

"Sempre restando all’Inter (ma il discorso andrebbe esteso al sistema Calcioitalia) ho trovato eccessiva l’attenzione nei confronti di un diciannovenne che non aveva ancora toccato la serie A e che il Chelsea ha deciso di acquistare. Cesare Casadei deve essere davvero bravo, mi domando tuttavia quante possibilità abbia di giocare per Tuchel. Di italiani emigrati giovanissimi nei principali campionati esteri ne abbiamo contati parecchi, da Gattuso in avanti, non ricordo però chi tra i tanti abbia avuto successo. Sarebbe inoltre opportuno che ci mettessimo d’accordo una volta per tutte: in molti piangono calde lacrime quando un talentino sceglie di lasciare l’Italia, mentre proprio il ct campione d’Europa e fuori dal Mondiale, e con lui il guru Capello, invitano spesso i boys a farsi le ossa all’estero".