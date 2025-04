Riccardo Trevisani e Ivan Zazzaroni dalla stessa parte. A difesa di Simone Inzaghi e della scelta di cambiare alcuni giocatori importanti a Parma: "Non è obbligatorio. anche alla luce dei cambi, che Acerbi, Bisseck, Carlos Augusto Mkhitaryan, Thuram, Darmian prendano 2-0 dal Parma, cioè non è che c'è un regolamento che prevede che se fai i cambi e ti indebolisci, perché quando entra una riserva ti indebolisci, tu prenda 2-0 dal Parma".

"Il problema di base è che hai il Bayern pieno di infortunati, è un'occasione importantissima per l'Inter. Se tu vai in semifinale di Champions non è una cosa da poco, la Champions è più importante. Siamo due mondi diversi. Noi da fuori è chiaro che ragioniamo così e ti capisco. Ma loro hanno una grandissima occasione contro il Bayern"