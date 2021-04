Zazzaroni: “L’Inter ha preso Conte per vincere, non per divertire. E infatti vince”

Il direttore del Corriere dello Sport è intervenuto a Tutti Convocati e ha parlato della scelta dell'Inter di puntare su Conte

"Conte preso per vincere e non per divertire e infatti vince. Ma non si può dire che il suo gioca sia bello. Ma è stato preso proprio per vincere. Conte si incazza sempre, vive di grandi tensioni. Uno che dice che la sconfitta è come un lutto, vuol dire che il suo lavoro è basato sul profitto".