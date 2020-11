Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato così la sconfitta dell’Inter contro il Real Madrid nella terza giornata di Champions League:

“In Champions c’è stato un suicidio dell’Inter, hanno dei regalato dei gol davvero incredibili”.

TRASFORMAZIONE DI CONTE – “Ho avuto modo di comunicare con lui anche via messaggio. Da quel che so non è cambiato negli allenamenti ma solo nel modo di comunicare”.